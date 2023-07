Włochy: 35-latek zadziwił świat. Ma mikroczipy w dłoni

35-latek z Brescii od dziecka był entuzjastą komputerów, a obecnie pracuje w dziale bezpieczeństwa IT. Włoskie media przedstawiają go jako wielkiego zwolennika transhumanizmu .

Mattia Coffetti swój pierwszy czip wszczepił w 2019 r. - Pierwszy, który zainstalowałem, najbardziej użyteczny, to czip Nfc-rfid, który służy do otwierania drzwi, czy rozsuwania rolety - mówił w rozmowie z portalem. Jednak to nie wszystko - umożliwia on także rejestrację danych medycznych, dowodu osobistego czy odznaki służbowej.