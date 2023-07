Oprócz Wiecznego Miasta najgoręcej jest także w Bolonii, Frosinone, Latinie, Perugii, Rieti.

W czwartek alert upałowy zostanie rozszerzony na Campobasso i Pescarę, a temperatury jeszcze wzrosną. W niektórych częściach Sardynii nawet do 45 stopni Celsjusza.

Włochy. Dotkliwe upały zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia

Wysokie temperatury stanowią zagrożenie dla zdrowia i wymagają, jak przypominają lekarze, nadzwyczajnej ostrożności. W takich warunkach także zdrowa, silna osoba może fizycznie źle się czuć - ostrzegają specjaliści we włoskich mediach. Częste objawy to nudności i dezorientacja.

W przypadku osób z poważnymi chorobami serca, płuc, wątroby i nerek przy ekstremalnych temperaturach rośnie ryzyko śmierci.

W innych włoskich miastach, między innymi w Ankonie, Bari i Trieście, resort zdrowia ogłosił niższy stopień alarmu - pomarańczowy i wskazał na ryzyko dla osób najsłabszych, czyli seniorów, dzieci i cierpiących na chroniczne choroby.

Włoski Czerwony Krzyż uruchomił specjalny serwis, którego celem jest otoczenie opieką starszych samotnych osób.

W Rzymie dziesiątki autobusów stoją w zajezdniach, bo nie są wyposażone w klimatyzację. W takich pojazdach istnieje ryzyko zasłabnięć pasażerów - wyjaśniła dyrekcja firmy transportowej Atac.

Obrona Cywilna w stolicy Włoch radzi, by - jeśli nie jest to konieczne - nie wychodzić z domu w godzinach między 11 a 18.

Dotkliwe letnie upały. Jak się chronić?

Włoscy lekarze ostrzegają przed upałami sięgającymi nawet 45 stopni, ale warto podkreślić, że i niższe temperatury mogą negatywnie wpływać na samopoczucie czy stan zdrowia człowieka.



Podczas upałów organizm staje się podatny na odwodnienie i problemy z regulacją temperatury ciała, co może prowadzić do udaru cieplnego, a to stanowi już bezpośrednie zagrożenie dla życia.



Specjaliści podkreślają, że w upalne dni najbardziej narażeni są seniorzy, dzieci i osoby chore. Warto o nie zadbać, bo w ostatnim czasie i do Polski dotarła fala upałów.



Oprócz tego eksperci polecają też lżejszą dietę i podkreślają, że należy systematycznie pić schłodzoną wodę. Oprócz tego dobrze jest unikać długotrwałego przebywania na słońcu i ograniczyć aktywność fizyczną.

