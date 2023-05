2 mln dolarów grzywny za dowcip. Komik żartował z chińskiej armii

Oprac.: Dawid Skrzypiński Świat

Agencja artystyczna musi zapłacić niemal 2 mln dolarów kary za żart, który ze sceny opowiedział chiński stand-uper. Komik podczas występu nawiązał do sloganu odnoszącego się do chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. "Wezmę na siebie całą odpowiedzialność i odwołam wszystkie moje występy, aby głęboko się zastanowić i ponownie wyedukować" - napisał komik w mediach społecznościowych. Reprezentująca go firma nie będzie mogła organizować występów w stolicy Chin.

Zdjęcie Komik opowiedział ze sceny żart o chińskiej armii / Cheong Kam Ka / Xinhua News Agency / Agencja FORUM