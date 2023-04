16-latek przyszedł po braci, został postrzelony. Podejrzany zwolniony za kaucją

84-letni Andrew Lester został oskarżony o dokonanie napaści pierwszego stopnia i napaści z bronią w ręku - przekazał prokurator hrabstwa Clay Zachary Thompson. To kontynuacja szokującej sprawy postrzelania 16-letniego Ralpha Yarla, który chcąc odebrać młodsze rodzeństwo, pomylił domy. 84-latek - jak podaje "Independent" - miał tłumaczyć się, że był przekonany o "próbie włamania" i w obawie przed konfrontacją fizyczną postanowił użyć broni. Lester we wtorek opuścił areszt, co wywołało lokalne protesty.

Zdjęcie 16-letni Ralph Yarl został postrzelony, bo pomylił drzwi. Sprawca, 84-letni Andrew Lester wyszedł za kaucją / Associated Press/ Kansas City Police Department / East News