Rodzina chłopaka pogrążona jest w żałobie. Kyle Limper zmarł niedługo po tym, jak trafił do szpitala, w ciągu 24 godzin od diagnozy. Wcześniej, jak wskazują jego najbliżsi, 16-letni chłopak był zupełnie zdrowy.

16-latek miał białaczkę. Zmarł dzień po diagnozie

Wszystko zaczęło się od silnego bólu pleców, którego chłopak doznał po grze w koszykówkę. Wówczas razem z ojcem udał się do szpitala w celu otrzymania pilnej pomocy medycznej.

- Powiedzieli mi, że za kilka dni, jeśli mu się nie polepszy, mam go sprowadzić z powrotem. Cóż, po kilku dniach nie mógł nawet wstać z łóżka - mówił pogrążony w smutku Ken Limper, ojciec 16-latka. - Musiałem mu pomagać stanąć na nogi, chwilę potem jednak upadł z powrotem na łóżko - dodał.

Chłopaka natychmiast przewieziono do Szpitala Dziecięcego św. Krzysztofa w Filadelfii. To tam lekarze przekazali, że narządy sportowca przestały funkcjonować z powodu białaczki. Kyle Limper zmarł w ciągu 24 godzin od momentu trafienia do szpitala.

- To było jak koszmar. Przy każdym naszym powrocie do pokoju jego stan stawał się coraz gorszy - powiedział ojciec chłopaka