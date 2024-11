Przypomnijmy, kobieta zaginęła na początku października w miejscowości Poradz w woj. zachodniopomorskim. Rodzina pani Beaty utrzymuje, że niemożliwe jest, iż ta uciekła. Z kolei o takim właśnie scenariuszu mówił jej mąż , z którym 47-latka jest w trakcie rozwodu. Co więcej, nowa partnerka mężczyzny sugerowała, że uznawana za zaginioną swoje zniknięcie zaplanowała.

Zaginięcie Beaty Klimek. Partnerka męża feralnego dnia nieobecna w pracy

- W dniu zaginięcia nie przyszła do pracy. Przypadek? Nie sądzę. I nagle wzięła zwolnienie, jak już się sprawa rozkręciła. Boimy się z nią pracować - powiedziała gazecie jedna z osób pracujących razem z obecną partnerką męża Klimek.

Beata Klimek zaginęła. Nowe informacje o partnerce męża

Autorzy tekstu ustalili jednak, że Agnieszka B. 7 października pojawiła się też na posesji należącej do Beaty Klimek i jej męża. Tak wynika ze słów siostrzenicy zaginionej Beaty, pani Oli.

- Jak przyjechałam tego dnia (7 października - red.) na miejsce z policją, około godz. 15, to wyszli na podwórko tylko rodzice Jana (męża - red.). Po około 15-20 minutach dojechał Jan i wtedy zobaczyłam też panią Agnieszkę na podwórku. Być może przyjechała z nim. Nie zmienia to faktu, że tego dnia Jan dużo jeździł i równie dobrze Agnieszka mogła być w Poradzu rano i mógł ją odwieźć do ich mieszkania w Łobzie, a później znowu ją przywieźć. Aczkolwiek nie wiem, jak było naprawdę - tłumaczyła.