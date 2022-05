Wyciągnął rewolwer podczas interwencji. "Od miesiąca nie wychodził z domu"

Poznańscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który od miesiąca nie wychodził z domu. "Wcześniej miał leczyć się psychiatrycznie, miał też myśli samobójcze" - przekazano. W trakcie przygotowywania do wyniesienia go z mieszkania do karetki, nagle wyjął on spod poduszki rewolwer. Policjanci opublikowali nagranie.

Zdjęcie Mieszkaniec Poznania wyjął broń czarnoprochową w trakcie interwencji służb / KMP Poznań / Policja