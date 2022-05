Ukradł pieniądze z plebanii. W czasie uroczystości komunijnych

O kradzieży z włamaniem, do której doszło na terenie jednej z plebanii w powiecie olsztyńskim, powiadomiono policję w ubiegłą sobotę. Podczas uroczystości pierwszokomunijnej, sprawca wykorzystał nieuwagę duchownych i włamał się do jednego z pomieszczeń. Jego łupem padła gotówka w kwocie 1,6 tys. zł.

Policjanci z komisariatu w Barczewie przesłuchali w tej sprawie świadków i dotarli do nagrań z monitoringów. Ich praca operacyjna doprowadziła do ustalenia tożsamości i zatrzymania podejrzanego w jednym z mieszkań w Szczytnie.

Planował dalszą ucieczkę

"Okazał się nim 39-letni mieszkaniec Olsztyna. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony wizytą funkcjonariuszy, ponieważ planował dalszą ucieczkę, która została mu udaremniona w ostatnim momencie. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał" - podała policja.

Reklama

Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie do odbycia kary czterech miesięcy więzienia za niestosowanie się do orzeczonych wcześniej wobec niego środków karnych za inne przestępstwo. Dlatego został umieszczony w zakładzie karnym. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.