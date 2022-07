Wielkopolskie: Dziewczynka w ciężkim stanie w szpitalu. Topiła się w basenie

Oprac.: Michał Blus WIADOMOŚCI LOKALNE

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Osińcu (woj. wielkopolskie). Dziewięciolatka, korzystając z chwili nieuwagi opiekuna, weszła do przydomowego basenu. Podtopiona dziewczynka trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Życie dziecka ratowała policjantka, która po służbie wracała do domu.

