Na poniedziałkowej konferencji prasowej działacze Nowej Nadziei z Konina (woj. wielkopolskie) poinformowali o złożeniu wniosku o przyjęcie przez Radę Miasta Konina stanowiska potępiającego zachowanie radnego Piotra Czerniejewskiego (Nowa Lewica). Wezwali również samego radnego do przeprosin oraz rozważenia rezygnacji z mandatu.

Apel odnosił się do filmu opublikowanego przez Czerniejewskiego w mediach społecznościowych. Radny udaje na nim, że śpiewa w rytm muzyki. Do nagrania dołączony jest napis: "me when moment of silence for Charlie Kirk" ("ja w czasie minuty ciszy dla Charliego Kirka").

Radny Nowej Lewicy nagrał film o Charliem Kirku. Wszczęto postępowanie

- W przypadku takiej tragedii należy zachować przynajmniej minimum współczucia i szacunku, a nie cieszyć się z politycznego morderstwa osoby o innych poglądach - ocenił prezes konińskiego okręgu Nowej Nadziei Karol Kołodziejczak. Jak dodał, pełnienie funkcji publicznej "zobowiązuje do pewnego standardu zachowania".

Czerniejewski w przesłanym mediom oświadczeniu przekazał, że film nie był reakcją na śmierć Charliego Kirka, tylko reakcją na koncept minuty ciszy dla kogoś, kto według niego nie zasługuje na upamiętnienie. - Rozumiem jednak, że część osób mogła mnie źle zrozumieć, dlatego te osoby chciałbym przeprosić - mówił Czerniejewski. Film zniknął z jego profilu na platformie, gdzie został opublikowany.

Postępowanie wyjaśniające ws. nagrania wszczął Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, którego doktorantem jest koniński radny. Rzeczniczka prasowa uczelni Ewa Paluch przekazała, że wyjaśnieniem sprawy zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Jak dodała, postępowanie wszczęte jest w związku z potencjalnym naruszeniem dobrego wizerunku uczelni i uchybieniem godności doktoranta. Postępowanie może zakończyć się umorzeniem, propozycją kary dla doktoranta lub skierowaniem sprawy do komisji dyscyplinarnej uniwersytetu.

Charlie Kirk nie żyje

31-letni Charlie Kirk był jednym z najbardziej prominentnych działaczy ruchu America First i komentatorem politycznym, a także założycielem organizacji Turning Point USA (TPUSA). Prowadził, często burzliwe, debaty ze studentami. TPUSA posiada też własne kanały medialne, a Kirk miał swój program publicystyczny w bliskiej Donaldowi Trumpowi skrajnie prawicowej telewizji Real America Voice. Był znany z ostrych wypowiedzi na szereg tematów, m.in. deklarował się jako zagorzały orędownik prawa do posiadania broni palnej i sprzeciwiał się udzielaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy.

W zeszłą środę Kirk został śmiertelnie postrzelony podczas przemówienia na Uniwersytecie Utah Valley. W piątek prezydent Donald Trump poinformował o ujęciu zabójcy 31-latka.

"Wydarzenia": Dziki problem w Bielsku-Białej. "Sąsiadka bała się przejść" Polsat News