Podczas meczu charytatywnego na Osiedlu Lecha w Poznaniu doszło do awantury, gdy na boisko wszedł radny Osiedla Chartowo i nawoływał do natychmiastowego przerwania rozgrywki. Swoje racje argumentował "zakłócaniem niedzieli". Samorządowiec wygrażał, że wezwie na miejsce służby, a gdy poproszono go, by zszedł z boiska, przekonywał, że nie musi tego robić, "bo jest radnym".