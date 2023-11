Kilka dni po ogłoszeniu wyroku, który kościelni hierarchowie pochwalili , doszło do incydentu w poznańskiej katedrze. W trakcie Eucharystii przed ołtarzem stanęła grupa około 30 osób. Protestujący mieli ze sobą transparenty z napisami dotyczącymi prawa do aborcji, rozrzucili po świątyni ulotki, skandowali hasła i klaskali. W efekcie msza została przerwana - proboszcz parafii katedralnej ks. Ireneusz Szwarc udzielił parafianom dyspensy i poprosił o opuszczenie katedry.

Protestowali w katedrze, zostali uniewinnieni. Wyrok właśnie uchylono

Poznań: Protestowali, zakłócili mszę. Proces ruszy od początku

Radio Poznań przytacza słowa sędzi Justyny Andrzejczak, która uchyliła uniewinniający wyrok. - Mamy akcję zainicjowaną przez dwie osoby, które ruszają w sposób energiczny do przodu kościoła. Do tego mamy klaskanie, skandowanie "mamy dość", które zagłusza wszystko, co się dzieje w kościele. Jest to niewątpliwie działanie złośliwe - oceniła Andrzejczak.