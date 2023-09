Awaria magistrali wodociągowej w Poznaniu. Jak informuje spółka Aquanet, w wyniku awarii problemy wystąpiły "na całym obszarze miasta". Trwają już prace naprawcze, a sytuacja "powoli wraca do normy". Mimo to w wielu częściach Poznania do późnych godzin nocnych mogą występować problemy z obniżonym ciśnieniem lub całkowitym zanikiem wody. Obecnie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do usterki "na tak dużą skalę".