Pijany kierowca potrącił rowerzystę. 24-latek zginął na miejscu

Do zdarzenia doszło w Grabowie Wójtostwie w powiecie ostrzeszowskim (woj. wielkopolskie). W niedzielę o godz. 1:45 w nocy na oświetlonym, prostym odcinku drogi wojewódzkiej W450 w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h doszło do śmiertelnego potrącenia.