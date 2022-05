Jak dodał rzecznik prokuratury, mężczyzna "zrobił to w ten sposób, że gdy pies zaatakował innego psa, uderzał go metalowym prętem po całym ciele powodując u niego obrażenia, które doprowadziły do zgonu zwierzęcia".

Do zdarzenia doszło 31 marca w Ostrzeszowie w województwie wielkopolskim. Tego dnia 57-latek, przejeżdżając na rowerze obok jednej z posesji, usłyszał krzyk kobiety wołającej o pomoc. Kiedy wbiegł na teren, zobaczył gryzące się dwa psy rasy buldog francuski i pudel.

Okazało się, że buldog przedostał się przez ogrodzenie na sąsiednią posesję i zaatakował pudla. Mężczyzna postanowił interweniować.

- Najpierw próbował rozdzielić zwierzęta, kiedy to się nie udało, wziął metalowy pręt, którym zaczął bić buldoga - powiedział rzecznik.

"Nie chciał zabić psa"

Mężczyzna częściowo przyznał się do postawionego mu zarzutu. Wskazał, że nie chciał zabić psa. - Jednak wnioski biegłych z zakresu patomorfologii i weterynarii sądowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dotyczące charakteru obrażeń, jakich doznał pies, skutkowały zakwalifikowaniem tego czynu, jako występku z art. 35. ust. 2 Ustawy o ochronie zwierząt, czyli zabicia - powiedział Meler.

Podejrzanemu, którego objęto dozorem policji, grozi do pięciu lat więzienia.

Właścicielka psa oszacowała straty na 3 tys. zł.