Maturzystka rzuciła się z pięściami na nauczycielkę. Kuriozalny powód

Z doniesień portalu ostrow24.tv wynika, że do awantury doszło z soboty na niedzielę w jednej z restauracji w powiecie ostrowskim. Na miejscu zorganizowano studniówkę dla młodzieży z kaliskiej szkoły średniej.

Uczennica kontra nauczycielka. Doszło do rękoczynów

"O godzinie 2 w nocy doszło do sytuacji, która zaangażowała przyjazd dwóch patroli policji. Jak udało się nam nieoficjalnie ustalić, jedna z nastolatek postanowiła zapalić w sali papierosa elektronicznego. Zauważyła to nauczycielka, która poprosiła o wyłączenie urządzenia. Ponieważ to nie zadziałało, nauczycielka skonfiskowała uczennicy e-papierosa" - informują lokalni dziennikarze.

Po zabraniu urządzenia, maturzystka miała "wpaść w szał" i zacząć oskarżać nauczycielkę o kradzież. Na nic zdały się tłumaczenia, że kobieta odda jej sprzęt po imprezie. W pewnym momencie uczennica rzuciła się na nauczycielkę z pięściami. Awantura była na tyle poważna, że na miejsce wezwano policję.

Sytuację ostatecznie udało się opanować jeszcze przed przyjazdem funkcjonariuszy. Interwencja policji zakończyła się na rozmowie z właścicielem obiektu.