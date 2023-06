Barman serwował płonące drinki. Ciężko poparzył klienta

O sprawie napisał portal epoznan.pl. To właśnie do redakcji zwrócił się jeden z czytelników będący ofiarą wypadku. Do zdarzenia doszło w piątek w jednym z poznańskich barów.

Około 23:15 wraz z przyjacielem i narzeczoną poszli do lokalu.

"Barman, robiąc drinki z absyntu, dosłownie nas podpalił. Kumplowi spalił się kawałek koszulki, dziewczyna (...) miała tylko czarne kropki na twarzy, ale spłonęło jej sporo włosów, szybko zareagowała. Ja natomiast nie miałem tyle szczęścia i zapaliły mi się dosłownie twarz, ucho i bluza. Ucho dosłownie płonęło mi żywcem" (zachowaliśmy pisownię oryginalną - red.) - relacjonował pan Adam.

Oparzenia I i II stopnia

Według niego barman był zdziwiony całym zajściem, a on musiał pomóc sobie sam.

"Jeszcze gdy byłem w toalecie i polewałem spalone części twarzy wodą, zadał głupie pytanie, czy wzywać karetkę. W barze chyba nie było gaśnicy, przynajmniej tak mi się wydaje, bo gdyby była, to ktoś z obsługi zacząłby nią nas gasić, nie było też apteczki. Jak już byłem w karetce, barman coś kręcił policji, że nie mają monitoringu. Tak jak na początku pisałem, wylądowałem po tej sytuacji w szpitalu z oparzeniami II i I stopnia, a po zagojeniu zapewne czeka mnie kilka operacji plastycznych" - przekazał.

Dodał, że zdarzenie zgłosił miejscowej policji i chce, by bar poniósł odpowiedzialność za wypadek.

Redakcji epoznan.pl obrażenia mężczyzny potwierdził Jakub Wakuluk - kierownik zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.