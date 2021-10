Warmińsko-mazurskie: Zginął kierowca. Wcześniej prawdopodobniej potrącił śmiertelnie rowerzystę

Rzeczniczka ostródzkiej policji podkom. Anna Balińska poinformowała w poniedziałek, że na drodze wojewódzkiej 527 między miejscowością Bramka a Morągiem ok. godz. 18 doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty. Policja zna już jego tożsamość - to 60-letni mieszkaniec wiejskiej gminy Morąg.

Około 300-400 metrów dalej znaleziono samochód toyota w rowie. Kierowca tego auta już nie żył.



Na zakręcie zjechał do rowu

Jak podała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie podkom. Anna Balińska, wstępne ustalenia wskazują, że kierowca toyoty prawdopodobnie potrącił mężczyznę jadącego rowerem. Rowerzysta poniósł śmierć na miejscu. Potem kierowca toyoty oddalając się z miejsca tego wypadku ok. 300-400 metrów dalej na zakręcie zjechał do rowu zahaczając o drzewo. Kierujący zginął na miejscu.

