Groźny wypadek miał miejsce w niedzielę ok. godz. 13 na ul. Lidzbarskiej w Działdowie. Kierujący mercedesem 22-latek wpadł w poślizg i uderzył w bok wyprzedzającego go audi, którym kierował jego 26-letni kolega. Na skutek kolizji obaj kierowcy stracili panowanie nad autami i wpadli do przydrożnego rowu.



Media społecznościowe obiegło nagranie ukazujące całe zajście. Na nagraniu z kamerki samochodowej widać, że samochody jadą pod prąd, mijając wcześniej wysepkę na jezdni z lewej strony. Po chwili dochodzi do zderzenia.