Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 17 w Piszu (woj. warmińsko-mazurskim) na skrzyżowaniu ul. Długiej i Batorego. Jak wynika z ustaleń policji , hulajnogą kierował 11-latek, który jechał razem ze swoim 12-letnim bratem. W pewnym momencie z niewyjaśnionych przyczyn chłopiec nagle zahamował - obaj przewrócili się i upadli na chodnik.

Pisz: Wypadek nastolatków na hulajnodze. Przyleciał LPR

Jak przekazali mundurowi, na miejscu okazało się, że 11-latek ma podejrzenie urazu kręgosłupa, dlatego wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Śmigłowiec poleciał do szpitala w Olsztynie, w celu przeprowadzenia niezbędnych badań.

Na szczęście okazało się, że nastolatkowi nie stało się nic poważnego. - Funkcjonariusze będą wyjaśniali wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Będą między innymi ustalali, czy chłopiec miał uprawnienia do tego, by jeździć hulajnogą elektryczną - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Piszu.



Policja przypomina: Zakaz przewożenia osób, zwierząt i przedmiotów hulajnogą elektryczną

Służby podkreślają, że zgodnie z przepisami osoby w wieku od 10 do 18 lat są uprawnione do kierowania hulajnogą elektryczną tylko w przypadku posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. - Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany - dodaje KPP w Piszu w swoim komunikacie.

Ponadto przepisy zabraniają przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt lub ładunków. Policja zaznacza, że takie zachowanie podlega karze w wysokości 100 złotych.