"Poza tym, są one bardzo drogie - pięć euro (ok. 23,40 złotych) za 10 minut" - dodała mer, cytowana przez BBC.

Paryż zakazuje hulajnóg elektrycznych. "Mieszkańcy mieli obawy"

Jak donosi BBC, referendum zostało zorganizowane w związku z rosnącą liczbą osób poszkodowanych w wypadkach z udziałem hulajnóg elektrycznych.

Wśród mieszkańców rosły obawy przez rozpędzonymi do niemal 30 km/h śmiałkami, którzy notorycznie przedzierali się przez chodniki, niebezpiecznie wymijając pieszych - podkreślają brytyjskie media.

Ponadto aplikacje nie wymagały od wynajmujących żadnych zabezpieczeń w postaci kasków. W Paryżu nie obowiązuje także żadna weryfikacja wieku, dlatego z hulajnóg korzystało wiele dzieci.

Jednym z podstawowych kontrargumentów był również fakt, że pojazdy zastawiały chodniki, utrudniając swobodne poruszanie się.

Jak podkreśla BBC, operatorzy hulajnóg elektrycznych - Lime, Dott i Tier - obawiali się wyniku referendum, dlatego próbowali nakłonić swoich klientów do głosowania na ich korzyść. Oferowali także bezpłatne przyjazdy przez cały dzień w niedzielę.

Wysokie kary nie zniechęciły użytkowników

W 2019 roku we Francji wprowadzono przepisy, na mocy których poruszające się hulajnogami osoby miały nakaz noszenia odzieży odblaskowej podczas jazdy oraz zakaz jazdy pod prąd.

Mimo surowych kar - 135 euro (ok. 630 złotych) za złamanie przepisów i do 1500 euro (ok. 7020 złotych) za przekroczenie prędkości - problem nie został wyeliminowany.

W Paryżu wprowadzono także zakaz parkowania pojazdów w nieoznaczonych strefach, lecz miejskie parki i skwery w dalszym ciągu były pełne urządzeń na wynajem.

Wypadek z udziałem hulajnogi. Zginęła 31-letnia Włoszka

Jednym z kluczowych zdarzeń na drodze przeciwko tym urządzeniom był śmiertelny wypadek 31-letniej Włoszki w 2021 roku. Kobieta została potrącona przez pędzących hulajnogą. Turystka upadła i uderzyła głową o chodnik.

Mimo wszelkich prób pomocy, zginęła na miejscu.