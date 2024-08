Pilny apel strażaków OSP. Druh ranny, szukają sprawcy

O pomoc w poszukiwaniu sprawcy wypadku zwróciła się do mieszkańców OSP w Bartągu (woj. warmińsko-mazurskie). W zdarzeniu ucierpiał druh, który trafił do szpitala. Z kolei kierowca srebrnego BMW E46 Coupe uciekł z miejsca zdarzenia. "Tym razem to my potrzebujemy waszej pomocy" - apelują strażacy.