Duży pożar plastikowych śmieci koło Ełku. Służby monitorują atmosferę

Z pożarem walczyło 16 zastępów strażaków. Zapaliły się nienadające się do segregacji sprasowane plastiki, hałda miała wysokość 3 metrów.

Pożar składowiska śmieci. Czarny dym nad okolicą

W niedzielę wieczorem prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz przekazał że doszło do samozapłonu hałdy śmieci, które nie nadają się do segregacji i podlegają wywozowi do spalenia. Płomienie pojawiły się na placu magazynowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami "EKO-Mazury" w Siedliskach k. Ełku.