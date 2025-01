Dziennikarze ustalili tożsamość 90 019 Rosjan , którzy zginęli od początku wojny w Ukrainie. Co czwarty z nich (23 proc.) podpisał kontrakt z rosyjskim ministerstwem obrony już po rozpoczęciu działań wojennych .

BBC i Mediazona ustaliły także, że średni wiek zmarłych w 2024 r. to 36 lat .

Rosja. Stracili dziesiątki tysięcy żołnierzy. Co czwarty to ochotnik

Z udostępnionych danych wynika również, że ponad połowa poległych Rosjan przed rozpoczęciem wojny nie miała żadnego doświadczenia wojskowego . Spośród wszystkich zidentyfikowanych ofiar 17 proc. stanowili więźniowie , którzy zamiast odbyć karę, zdecydowali się wziąć udział w działaniach wojennych. Kolejne 12 proc. to zmobilizowani .

"Rzeczywista liczba ofiar jest oczywiście znacznie większa, niż można to ustalić na podstawie otwartych źródeł. Eksperci wojskowi, z którymi rozmawialiśmy, sugerują, że nasza analiza może obejmować od 45 do 65 proc. rzeczywistej liczby ofiar, czyli może wynosić od 159,5 tys. do 223,5 tys. żołnierzy" - czytamy w artykule.