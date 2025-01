Wojna w Ukrainie. Torećk w uścisku Rosjan

- Wróg nie przestaje dążyć do całkowitego zdobycia Torećka i dokłada wszelkich starań, aby to zrobić. Przeprowadza zmasowane ataki artyleryjskie i moździerzowe, a także wykorzystuje lotnictwo taktyczne do uderzeń na terytorium całego regionu. Mimo to nasze Siły Zbrojne dają przyzwoity odpór, chociaż wróg ma znaczną przewagę liczebną - tłumaczył.