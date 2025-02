Jednostki Sił Systemów Bezzałogowych wojsk Ukrainy zaatakowały lotnisko w rosyjskim Primorsko-Achtarsku w Kraju Krasnodarskim , skąd odpalane były drony uderzeniowe do ataków na cele na ukraińskim terytorium - powiadomił Sztab Generalny w Kijowie.

To miejsce zlokalizowane jest u wybrzeża Morza Azowskiego, 151 km na południowy zachód od Krasnodaru.

"Jest to obiekt operacyjnego bazowania samolotów. Służy do przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania bezzałogowych statków powietrznych Shahed na terytorium Ukrainy, a także do obsługi technicznej samolotów wykonujących zadania w obwodach zaporoskim i chersońskim" - dodano.