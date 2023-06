Polityk od Ziobry z zaskakującą koszulką na meczu. "Dostałem ją od księdza"

Czy podczas oficjalnej imprezy wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz z Suwerennej Polski założył koszulkę z wulgarnym określeniem wymierzonym w stołeczny klub? Jak mówi Interii główny zainteresowany, to nieprawda. - To nie jest koszulka, o której wszyscy myślą. Tam jest napisane "Prawda to wiara w Boga" - tłumaczy nam ziobrysta. - T-shirt podarował mi jeden z księży. Duchowny przerobił to, co zobaczył kiedyś podczas meczu Jagielloni Białystok - stwierdził.

KS Turośnianka przegrała z GKS 1984 Rutki 2:3. Zdjęcie Sebastiana Łukaszewicza z niedzielnego spotkania zniknęło z sieci.

Jakub Szczepański