Podwyżki dla zarządu BGK. Wszystko dzięki decyzji ministra

Z naszych ustaleń wynika, że decyzja dotycząca podwyżek dla członków zarządu BGK zapadła w drugiej połowie kwietnia. Podczas posiedzenia rady nadzorczej, w której od niedawna zasiada również Kazimierz Kujda - były prezes Srebrnej i NFOŚiGW, zdecydowano o podwyższeniu wynagrodzeń kadry menadżerskiej.

- Od 2017 r. kwota bazowa dla zarządu (mowa o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw - red.) była zamrożona do poziomu ok. 4,4 tys. zł. Kilka tygodni temu minister rozwoju Waldemar Buda zdecydował się ją odmrozić - zdradza źródło Interii związane z BGK. - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z czwartego kwartału 2022 r. wzrosło do 6733,49 zł. Dlatego i pensje zarządu poszybowały - słyszymy.

Ze sprawozdań finansowych BGK wynika, że w 2022 r. członkowie zarządu banku zainkasowali w sumie ponad 8,08 mln zł. Jak podawała "Rzeczpospolita", tylko podstawowe wynagrodzenie prezes Beaty Daszyńskiej-Muzyczki z 2021 r. sięgnęło 792 tys. zł. Jeśli doliczymy do tego wynagrodzenia uzupełniające za poprzednie lata, daje to łączną kwotę 1,95 mln zł.

- Obecnie instytucje należące do rządu konkurują między sobą o pracowników: jedna płaci trochę więcej od drugiej. Daje to konkurencję płacową, która nie powinna mieć miejsca. W Polsce mamy autonomiczność i dowolność w wynagrodzeniach ustalanych ręcznie - uważa Andrzej Sadowski, ekonomista i prezydent Centrum im. Adama Smitha. - Świadczy to o braku jakiegokolwiek planu związanego z funkcjonowaniem naszego państwa. Brakuje procedur, podobnych wynagrodzeń dla wszystkich instytucji finansowych, w których udziały ma polski rząd - uważa.

Kto ile zarobi?

Jak nieoficjalnie ustaliła Interia, mnożnik służący wyliczeniu pensji prezesa wynosi 15. W przypadku pozostałych członków zarządu chodzi o 12,5. Po podwyżce umożliwionej przez Waldemara Budę i dzięki decyzji rady nadzorczej BGK, Daszyńska-Muzyczka będzie inkasować ponad 101 tys. zł miesięcznie. Pozostali członkowie zarządu: Paweł Nierada, Radosław Kwiecień, Tomasz Rabczyński i Marek Tomczuk zarobią w 30 dni ponad 84 tys. zł (wcześniej 55 tys. zł - red.).

- Skoro minister rozwoju zmienił bazę, rada nadzorcza mogła z tego skorzystać - słyszymy od naszego informatora związanego z BGK. - Waldemar Buda zdecydował się rozmrozić kwotę po kilku latach, więc rada nadzorcza z tego skorzystała - dodaje.

Skąd decyzja o podwyżce? Zapytaliśmy o to zarówno w biurze prasowym BGK jak i przewodniczącego rady nadzorczej banku. - Zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych BGK w ostatnich sześciu latach wynagrodzenia członków zarządu banku nie były podwyższane, pomimo około czterokrotnego wzrostu skali działalności i zysku netto do ponad 2 mld zł - odpowiada Interii Paweł Borys. - Nie mogę ujawniać informacji na temat uchwał Rady Nadzorczej, ponieważ stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa - podkreśla przewodniczący.

Anna Czyż z BGK odpowiedziała lakonicznie: - Zasady wynagradzania członków Zarządu BGK określa ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - usłyszeliśmy. Jak podkreśliła rzeczniczka, wysokość wynagrodzeń kierownictwa banku można sprawdzić w sprawozdaniach finansowych. Sęk w tym, że ostatnie z nich dotyczy 2022 r.

Jakub Szczepański