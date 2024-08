- Podczas kolacji nie dowierzali, że Julka ma taki plan. Skromna, a jednocześnie odważna. To ważne również w polityce, bo wygrywają ludzie wytrwali, skłonni do ciężkiej, rzetelnej pracy dla Polski - relacjonuje poseł Pejo, który podczas ostatnich miesięcy zdołał poznać lubelską mistrzynię pięściarstwa. Jak mówi Interii polityk, namawiał Szeremetę do startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale terminy nie pozwalały dopiąć formalności. Dziewczyna miała też na głowie przygotowania do igrzysk olimpijskich.

