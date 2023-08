Kto majstrował przy aucie posła PO? Służby odmawiają dochodzenia

Wtorek, 13 czerwca. Janusz Cichoń wsiada do swojego auta pod Olsztynem i rusza na posiedzenie Sejmu do Warszawy. W pewnym momencie częściowo traci kontrolę nad pojazdem, słyszy również szum. Mniej więcej na wysokości Nidzicy polityk zatrzymuje samochód. Chociaż sprawdza koła, nie jest w stanie ustalić przyczyny awarii.

Potwierdzają wersję posła

W sprawie dotyczącej potencjalnego zagrożenia życia jednego z polityków zwróciliśmy się najpierw do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Jak usłyszeliśmy, przeprowadzono czynności sprawdzające, a zebrany materiał trafił do Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe. - Prokurator zdecydował o zatwierdzeniu postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia . Wszelkie szczegółowe pytania w tej sprawie należy kierować do rzecznika Prokuratury Okręgowej w Olsztynie - skwitował mł. asp. Andrzej Jurkun .

- Policja, wykonująca w tej sprawie czynności, dokonała rozpytania samego pokrzywdzonego, który potwierdził, iż w kwietniu wymieniał koła, jak to zwykle miało miejsce, sezonowo - powiedział nam prokurator Daniel Brodowski. - Nie było wówczas problemu, nie wiedział, w jakiej sytuacji mogło dojść do odkręcenia się śrub. Było to o tyle dziwne, że śruby były odkręcone, natomiast zaślepki były na swoim miejscu. Zdaniem pokrzywdzonego wskazywało to na możliwość celowego działania - stwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.