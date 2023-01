Wojna z Rosją. Abolicja dla Polaków walczących w Ukrainie

Jakub Szczepański Polska

Do ministerstwa obrony trafiło 25 oficjalnych wniosków od Polaków chcących walczyć w Ukrainie. Dotychczas dwa z nich rozpatrzono pozytywnie. Mówi się jednak, że z siłami Putina walczy nawet kilka tysięcy Polaków. Formalnie grozi im do pięciu lat więzienia. Jak dowiedziała się Interia, na najbliższym posiedzeniu Sejmu wszystko może się zmienić ze względu na ustawę abolicyjną. - Nie ma tu co czekać, panuje powszechna zgoda - powiedział nam Michał Jach z PiS, szef sejmowej komisji obrony.

Zdjęcie Nie wiadomo, ilu polskich ochotników walczy z Rosją w Ukrainie / Danylo Antoniuk / Reporter