Wziął samochód szefa na "wycieczkę". O krok od tragedii

Miał cztery promile alkoholu, skradziony samochód i dużo brawury. Młodemu mężczyźnie brakowało za to uprawnień do prowadzenia pojazdów i wyobraźni. Gdy kompletnie pijany jechał całą szerokością drogi, zatrzymała go policja. W trakcie interwencji okazało się jednak, że to dopiero początek problemów 23-latka.