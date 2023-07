Za brak w samochodzie tego przedmiotu można dostać mandat. To jeden z trzech obowiązkowych elementów wyposażenia każdego auta, a karze podlega brak któregokolwiek z nich. Kara grozi także kierowcom, którzy go mają, jednak nie spełnia on określonych wymagań. Ukarany zostanie także ten kierowca, który nie wie, gdzie jest gaśnica. Jaka gaśnica musi być w samochodzie? Gdzie powinna być zamontowana gaśnica w aucie? Jaki może być mandat za brak gaśnicy? Sprawdzamy.