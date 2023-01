Przyczyną karambolu na S74 mogły być złe warunki pogodowe i nadmierna prędkość

Oprac.: Michał Blus WIADOMOŚCI LOKALNE

Mgła i gołoledź oraz niedostosowanie prędkości do warunków na drodze to wstępne przyczyny karambolu, do którego doszło na drodze S74 koło Kielc - przekazała policja i straż pożarna. Na około kilometrowym odcinku trasy w poniedziałek rano zderzyło się 40 pojazdów. Droga jest już odblokowana i całkowicie przejezdna.

Zdjęcie Przyczyną karambolu mogły być złe warunki atmosferyczne / Piotr Polak / PAP