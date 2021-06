Pociągi wrócą do Końskich. To tam Andrzej Duda na peronie podpisał ustawę "Kolej Plus"

Pociągi pasażerskie wrócą na szlak przez Końskie - poinformował marszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. Peron w Końskich przebił się do mediów po tym, jak pojawił się na nim Andrzej Duda. To tam podpisał ustawę "Kolej Plus". W marcu zeszłego roku sieć obiegło zdjęcie z tego zdarzenia. Głowa państwa obiecywała wtedy, że pociągi wrócą do tego miasta i szeregu innych miejscowości.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda na peronie w Końskich / Polsat News / Polsat News