Afera wokół upadłości sklepu popularnej sieci. Pracownicy reagują

W Kielcach ogłoszono upadłość sklepu należącego do sieci popularnych supermarketów. Lokalne media przekazały, że pracownicy likwidowanego supermarketu mieli zająć towar i wyprzedawać go na poczet zaległych wypłat. Ci z kolei stanowczo zaprzeczają. "My, jako pracownicy, po prostu wykonaliśmy polecenia swojego pracodawcy" - przekazali w oświadczeniu.