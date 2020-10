​Papież Franciszek poparł cywilne związki partnerskie osób homoseksualnych

- Ludzie homoseksualni mają prawo być w rodzinie - oświadczył papież Franciszek, popierając cywilne związki partnerskie osób tej samej płci.

Zdjęcie Papież Franciszek /AFP

Wypowiedź papieża pochodzi z zapowiadanego filmu dokumentalnego "Francesco". Przytacza ją (w angielskiej wersji) agencja Reutera.

Reklama

- Ludzie homoseksualni mają prawo być w rodzinie. Są dziećmi Boga i mają prawo do rodziny. Nikt nie powinien być wyrzucany czy upokarzany [z powodu orientacji seksualnej] - powiedział papież.

- Musimy stworzyć cywilne przepisy o związkach partnerskich. W ten sposób będą chronieni przez prawo. Jestem za tym - podkreślił papież.

Głowa Kościoła po raz pierwszy tak wyraźnie opowiada się za prawami osób homoseksualnych - odnotowują obserwatorzy.

Przypomina się, że jako metropolita Buenos Aires kardynał Jorge Mario Bergoglio sprzeciwiał się małżeństwom homoseksualnym, ale opowiadał się za prawną ochroną osób tej samej płci.

W 2013 roku, już jako papież, zasłynął słowami: "Jeśli ktoś jest homoseksualistą i poszukuje Boga oraz ma dobrą wolę, to kim ja jestem, by go osądzać?".