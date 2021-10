Serwisy i aplikacje Instagram i WhatsApp należą do koncernu Facebook.



Po godzinie 17 wszystkie należące do firmy serwisy przestały działać, a tysiące użytkowników zgłaszają awarie - problemy z wysyłaniem wiadomości, działaniem aplikacji i połączeniem z serwerem. Na razie nie wiadomo co wywołało awarię.

Zdjęcie Trzy serwisy - Facebook, Instagram i WhatsApp przestały działać przed godziną 18. / foto. downdetector.pl /

Jak wskazują dane z polskiego serwisu downdetector.pl, do godziny 18 liczba zgłoszeń awarii serwisu Facebook wyniosła ponad 20 tys., Instagrama ponad 6 tys., a WhatsAppa ponad 2,5 tys.

Sprawę szybko skomentował serwis Facebook, który wydał w ten sprawie krótkie oświadczenie na swoim koncie na Twitterze.



"Jesteśmy świadomi, że niektórzy ludzie mają problem z dostępem do naszych aplikacji i produktów. Pracujemy nad tym, żeby wszystko jak najszybciej wróciło do normy, przepraszamy za niedogodności" - podaje serwis.







W reakcji na kłopoty aplikacji Facebooka jego akcje na amerykańskiej giełdzie po 19:00 polskiego czasu traciły ponad 5,5 proc.

Problem prawdopodobnie nie jest spowodowany cyberatakiem, ponieważ technologia kryjąca się za różnymi aplikacjami Facebooka jest na tyle różna, że jedno włamanie prawdopodobnie nie dotknęłoby ich wszystkich - mówi dla "New York Times" dwóch anonimowych członków zespołu ds. bezpieczeństwa Facebooka.





Twitter odpowiada

Do kłopotów koncernu odniósł się konkurent Facebooka - Twitter.



"Witam dosłownie wszystkich" - napisał Twitter na oficjalnym koncie. Z kolei oficjalne konto WhatsApp, komunikatora należącego do koncernu Facebook, przywitało się pod postem Twittera.

Sytuację firmy wykorzystują także inni giganci. "Co ci podać?" - spytał McDonald. "59,6 mln nuggestów dla moich przyjaciół" - odpisał Twitter, nawiązują do liczby obserwujących oficjalne konto platformy.