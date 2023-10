Gdy pan Kamil zauważył, że jadące obok auto nagle zjeżdżał na pobocze, nie wiedział jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że krążenie u kierowcy samochodu - Krzyśka - nagle się zatrzymało. A co więcej, iż stojący na krawędzi śmierci mężczyzna jest ratownikiem medycznym. Pan Kamil nie wahał się pomóc potrzebującemu, za co uhonorowali go inni ratownicy. W podzięce otrzymał od nich przenośny defibrylator.