Rydułtowy. Odnaleziony górnik przetransportowany do szpitala

Ratownicy odnaleźli górnika z kopalni Rydułtowy, który poszukiwany był od czwartku, kiedy to doszło do wstrząsu - dowiedział się Polsat News, co potwierdził Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. W chwili odnalezienia mężczyzna był świadomy.