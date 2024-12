Poseł KO potrącił pieszego. "Jechałem bardzo powoli"

Do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 15 w Tarnowskich Górach (woj. śląskie). 75-letni mężczyzna wyszedł na jezdnię i został potrącony przez samochód, jednak jego obrażenia nie są poważne.

W rozmowie z Interią oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach podkom. Kamil Kubica przekazał, że do incydentu doszło na ulicy Wajdy. - 50-letni tarnogórzanin najechał oplem na znajdującego się na jezdni 75-letniego mężczyznę, również tarnogórzanina - podkreślił. Jak usłyszeliśmy, w wyniku lekkiego potrącenia pieszy "przewrócił się na drogę doznając urazu".

Tarnowskie Góry. Potrącenie pieszego, za kierownicą poseł KO

W rozmowie z Interią polityk opisał przebieg zdarzenia. - Włączałem się do ruchu , bo parkowałem. Na środku ulicy stał pan. Widziałem, że spojrzał na moje auto i odniosłem wrażenie, że odchodzi w kierunku chodnika i w tym czasie patrzyłem w lusterko, czy nic nie jedzie. Pan odchodził znacznie wolniej, niż założyłem - wyjaśnił Tomasz Głogowski .

Poseł podkreślił, że "jechał bardzo powoli" . Dodał również, że na miejscu zjawiła się karetka pogotowia oraz policja. Zarówno on, jak i poszkodowany 75-latek byli trzeźwi. Głogowski został sprawdzony alkomatem dwukrotnie i w obu przypadkach badanie dało wynik negatywny .

W związku ze zdarzeniem polityk został ukarany mandatem, który - jak nam przekazał - zapłacił na miejscu. W mediach pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że poseł rzekomo miał próbować zbiec z miejsca zdarzenia. W rozmowie z Interią, Tomasz Głogowski zdementował te informacje . Jak dodał, "byłoby to wariactwo z jego strony".

Potrącenie pieszego z udziałem Tomasza Głogowskiego. "Nikt nigdzie nie uciekał"

O dotychczasowych ustaleniach policji mówił również oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Przedstawił on identyczny przebieg zdarzenia.

Podkom. Kamil Kubica potwierdził, że obaj mężczyźni zostali poddani badaniu alkomatem, które wykazało, że są oni trzeźwi. - Poszkodowany trafił do szpitala na dalsze badania. O godz. 16:30 napłynęła do nas informacja, że opuścił on szpital i nie będzie hospitalizowany - nadmienił.