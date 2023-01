Nowe fakty ws. tragedii w Katowicach. Rodzina starała się o inne mieszkanie

List pożegnalny wysłany do redakcji "Interwencji" rzuca nowe światło na wybuch gazu w Katowicach. Rodzina przyznała się w nim do rozszerzonego samobójstwa. Reporter Polsat News Michał Mitoraj dotarł do informacji na temat rodziny D. i ich konfliktu z proboszczem, o którym napisano w liście. Rodzina starała się o przyznanie im mieszkania socjalnego.

Zdjęcie Wybuch gazu w Katowicach prawdopodobnie był samobójstwem rozszerzonym / Michał Meissner / PAP