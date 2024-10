Do zdarzenia doszło nad ranem w jednym z domów rodzinnych w Jaworznie. Zgłoszenie o ulatniającym się tlenku węgla wpłynęło na tamtejszą Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o godz. 6:19. Już po trzech minutach zastępy wyjechały do wskazanego miejsca.

Jaworzno. Tlenek węgla ulatniał się w domu. Nie żyją dwie osoby

W czasie kiedy kobieta oraz dzieci przebywali w bezpiecznym miejscu, 39-latek wyniósł nieprzytomnych rodziców na zewnątrz i wraz z sąsiadem przystąpił do akcji reanimacyjnej. - Po chwili przyjechało pogotowie ratunkowe, które przejęło dalsze czynności. Niestety, lekarz stwierdził zgon - przekazał rzecznik prasowy.

Jak dodał, straż pożarna, która przyjechała na miejsce zdarzenia, za pomocą drabiny ewakuowała przebywające na balkonie osoby. Następnie, wraz z mężczyzną, zostali zabrani do szpitala na dalsze badania .

Rzecznik prasowy jednostki straży pożarnej pytany o to, jakie są dalsze czynności, które pozwolą na to, aby rodzina mogła bezpiecznie wrócić do domu, podkreślił, że najważniejsze jest określenie, że w budynku nie występuje już stężenie tlenku węgla. - Mieszkanie musi być przewietrzone i przede wszystkim musi zostać wyeliminowana przyczyna emisji tlenku węgla - podkreślił w rozmowie z Interią.