Niezwykłe odkrycie na Śląsku. "W pewnym momencie przestaliśmy liczyć"

Miedary są jednym z polskich stanowisk paleontologicznych o największym potencjale - wskazują naukowcy. Skamieniałości pochodzą ze środkowego triasu, sprzed 240 milionów lat (czyli z czasów, zanim dinozaury opanowały świat) i należą do zwierząt zarówno lądowych, jak i morskich.

Odkrycie na Śląsku. Badacze znaleźli zęby rekinów sprzed milionów lat

- W tym roku udało nam się zejść głębiej w profilu skalnym tego stanowiska. Dotarliśmy do warstwy, o której istnieniu wcześniej nie wiedzieliśmy. Właśnie tam ukazało nam się bardzo wiele zębów różnego rodzaju ryb, przede wszystkim rekinów. I choć na tym stanowisku były one dosyć pospolite, to takiego bogactwa gatunkowego jeszcze tu nie mieliśmy - powiedział serwisowi Nauka w Polsce Adam Rytel, doktorant w Instytucie Paleobiologii PAN i jeden z koordynatorów wykopalisk.