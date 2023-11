Krótko po północy w poniedziałek na autostradzie A1 doszło do zdarzenia drogowego na wysokości Blachowni z udziałem kierowcy bmw.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 29-letni kierowca z Zabrza nie dostosował prędkości do warunków, które panowały na drodze, wjechał w bariery energochłonne - przekazała w rozmowie z Interią aspirant sztabowa Barbara Poznańska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Zdarzenie na A1 zakwalifikowano jako kolizję. - Mężczyzna, oprócz tego, że spowodował kolizję, odpowie za wykroczenie - najmniejsza kara to tysiąc złotych mandatu i 10 punktów karnych. Natomiast za jazdę na podwójnym gazie grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności i wysoka kara grzywny, nawet do pięciu tysięcy złotych - przekazała Interii aspirant sztabowa Barbara Poznańska.