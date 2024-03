7 marca zeszłego roku wczesnym popołudniem, w bramie przed Domem Katolickim na ul. Kościelnej w Sosnowcu, znaleziono ciało 26-letniego diakona . Mężczyzna miał liczne obrażenia. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa. Tego samego dnia doszło do śmiertelnego potrącenia przez pociąg innego mężczyzny - 45-letniego księdza sosnowieckiej parafii - w tej sprawie wszczęto osobne śledztwo.

Tragedia w parafii w Sosnowcu

Prokuratura w toku śledztwa ustaliła, że jeszcze zanim zbliżył się do diakona, oddał do niego sześć strzałów z rewolweru kalibru sześć mm. Ksiądz nie miał zezwolenia na tę broń. To śledztwo umorzono z uwagi na śmierć podejrzanego.