Szkwał przerwał regaty. Akcja ratowników na Jeziorze Solińskim

Szkwał nad Jeziorem Solińskim. Akcja bieszczadzkiego WOPR

- Z wody podjęliśmy kilkanaście osób . Jedna z nich wymagała opieki lekarskiej. Karetką wodną została przetransportowana do Bazy Centralnej BWOPR - a stąd ambulansem do szpitala - przekazał w rozmowie z portalem Mariusz Granda, koordynator BWOPR.

Szkwał przerwał regaty. Jeden z mężczyzn zaczął tonąć

- Pod wpływem wysokiej fali cały czas nabierał wody. Kto wie, co by się z tym człowiekiem stało, gdybyśmy dotarli do niego nawet pół minuty później. Był w stanie naprawdę poważnym, ale na szczęście nic mu już nie zagraża - podkreślił Jacek Ukleja. Dodał, mężczyzna trafił do szpitala na kontrolne badania.