Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju próbował usunąć gniazdo szerszeni na swojej działce. Owady użądliły go, mężczyzna poczuł się źle. Na miejsce została wezwana pomoc. - Sytuacja pogarszała się z minuty na minutę. Strażacy przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety nie udało się go uratować - poinformował w rozmowie z Interią oficer prasowy PSP w Jastrzębiu-Zdroju st. kpt. Łukasz Cepiel.