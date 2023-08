Owady błonkoskrzydłe , takie jak pszczoły, osy, trzmiele czy szerszenie mogą boleśnie użądlić. Atakują wtedy, kiedy czują się zagrożone. Najczęściej do użądlenia bądź ugryzienia dochodzi podczas spacerowania boso po trawie lub łące lub wtedy, kiedy nerwowo odganiamy od siebie natrętnego owada. Inne insekty, takie jak komary, meszki, muchy końskie i bąki bydlęce podczas ukąszenia wysysają krew naruszając strukturę skóry i powodując bolesne konsekwencje.

Co zrobić kiedy swędzenie po użądleniach i ukąszeniach owadów staje się nie do zniesienia? Warto sięgnąć po naturalne metody, które pomogą złagodzić nieprzyjemne dolegliwości. Oto kilka domowych metod.

Zimne kompresy na bolesne ślady

Papka z sody oczyszczonej i wody

Miąższ aloesu łagodzi podrażnienie

Żel pozyskany z liścia aloesu to naturalny środek łagodzący i kojący skórę. By złagodzić objawy po ukąszeniu powinno się rozłożyć miąższ aloesu bezpośrednio na miejsce ukąszenia.

Nałożenie go na skórę w miejscu ugryzienia pomoże zmniejszyć swędzenie i zaczerwienienie.

Ocet jabłkowy na ślad po owadzie

Ocet jabłkowy ma działanie antyseptycznie i łagodzi swędzenie skóry. Wystarczy nasączyć wacik jabłkowym octem i delikatnie wklepać go w miejscu ukąszenia, by doprowadzić do ustąpienia nieprzyjemnych objawów.