W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie agencji Reutera papież zauważył, że plotki o rychłej dymisji wywołały zbliżające się papieskie plany.

Abdykacja papieża jest możliwa?

Franciszek złoży wizytę w mieście L'Aquila, gdzie pochowany jest Celestyn V, który zrezygnował z papiestwa w XIII wieku. Stolica Apostolska wydała też zapowiedź narady papieża z kardynałami. To, zdaniem Franciszka, wzmogło dyskusję na temat jego odejścia.

- Mnie to nigdy nie przyszło do głowy. W chwili obecnej nie, nie, naprawdę - zapewnił Franciszek.

Jednocześnie, zapytany o to, czy kiedyś mógłby ustąpić z powodu stanu zdrowia, odparł: "Nie wiem. Bóg powie". Zdradził jednocześnie, że powodem takiej ewentualnej decyzji byłaby na przykład choroba.

Franciszek zdementował jednak pogłoski, że ma raka. Zażartował, że jego lekarze "nic mu o tym nie powiedzieli".

Papież: Jeśli prezydent Rosji da mi maleńkie okienko, pojadę tam

Papież odniósł się także do kwestii wizyty w Ukrainie. - Chciałbym pojechać do Ukrainy, ale najpierw chciałbym też pojechać do Moskwy. Wymienialiśmy się wiadomościami na ten temat, bo myślałem, że jeśli prezydent Rosji da mi maleńkie okienko, pojadę tam, by służyć sprawie pokoju - tłumaczył Franciszek.

Dodał, że być może będzie na to szansa, po jego powrocie z Kanady. - Jest możliwe, że uda mi się wyjechać na Ukrainę. Pierwszą rzeczą jest podróż do Rosji, aby spróbować pomóc, ale chciałbym oczywiście pojechać do obu stolic - mówił Reutersowi.

Papież jezuita, Franciszek I z Argentyny

Franciszek jest głową Kościoła katolickiego od czasu konklawe w 2013 roku. Objął tron papieski po Benedykcie XVI, który zdecydował się abdykować.

Jest pierwszym papieżem używającym imienia Franciszek. A także pierwszym od czasów VIII wieku papieżem spoza Europy i pierwszym w historii papieżem z Ameryki Południowej.

Pochodzi z Argentyny, ma obecnie 85 lat.